В Самаре заменят 60 километров теплосетей в 2025 году

В этом году в Самаре в рамках инвестиционной программы компании «Т Плюс» в Самаре заменят более 60 километров теплосетей. Глава города Иван Носков отметил, что особое внимание уделяется ремонту возле социальных учреждений.
— Отремонтировали тепловые сети непосредственно на территории школ и детских садов, уложили более 5,5 километров новых труб, — отметил Иван Носков.
Теплосети протяженностью около пяти километров переложили возле школы № 36 в границах проспекта Карла Маркса, улиц 22 Партсъезда и Стара Загоры. Участок трубопровода заменили во дворе школы № 132. А сейчас сети перекладывают на участке от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской, рядом с «Академией для одаренных детей (Наяновой)».
Также в 2025 году в Самаре отремонтируют 21 участок теплосетей.