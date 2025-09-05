В Самаре заменят 60 километров теплосетей в 2025 году

Теплосети протяженностью около пяти километров переложили возле школы № 36 в границах проспекта Карла Маркса, улиц 22 Партсъезда и Стара Загоры. Участок трубопровода заменили во дворе школы № 132. А сейчас сети перекладывают на участке от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской, рядом с «Академией для одаренных детей (Наяновой)».