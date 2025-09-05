В Самарском университете повысили стипендии

В Самарском университете утвердили новый размер стипендий. Решение приняли в учебном совете вуза 29 августа, сообщают в пресс-службе учреждения.
— Студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры при сдаче сессии на «отлично» будут получать стипендию около 4850 рублей. Первокурсники до окончания первой промежуточной аттестации — 2300 рублей. При сдаче сессии на «хорошо» — 3000 рублей, — отметили в сообщении.
Аспиранты неприоритетных направлений могут рассчитывать на базовую стипендию в 6900 рублей, и на повышенную в 12000 рублей. При этом в приоритетных направлениях — 11 900 рублей и 20 000 соответственно. Новые меры поддержки начали действовать с 1 сентября.