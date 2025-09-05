В Самарском университете повысили стипендии

Аспиранты неприоритетных направлений могут рассчитывать на базовую стипендию в 6900 рублей, и на повышенную в 12000 рублей. При этом в приоритетных направлениях — 11 900 рублей и 20 000 соответственно. Новые меры поддержки начали действовать с 1 сентября.