МинЖКХ сказало о важном изменении для всех жителей Беларуси с 1 октября

Важное изменение ждет всех жителей Беларуси, сообщили в телеграм-канале Министерства ЖКХ.
Изменения начнут действовать уже с 1 октября 2025-го. С этого времени белорусы смогут получать извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением только в одном формате.
Если сейчас коммуналка приходит и на бумажном носителе, и в электронном виде, то с 1 октября это изменится. Получить извещение белорусы смогут только одним из способов.
То есть будет исключена возможность получать извещение одновременно в двух вариантах.
Тем временем Совмин установил порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам в Беларуси.
А еще Минсельхозпрод Беларуси изменил цены на мясо, молоко, масло и сыр.