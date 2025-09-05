Ричмонд
МинЖКХ сказало о важном изменении для всех жителей Беларуси с 1 октября

Важные изменения, связанные с коммуналкой, ждут всех белорусов с 1 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Важное изменение ждет всех жителей Беларуси, сообщили в телеграм-канале Министерства ЖКХ.

Изменения начнут действовать уже с 1 октября 2025-го. С этого времени белорусы смогут получать извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением только в одном формате.

Если сейчас коммуналка приходит и на бумажном носителе, и в электронном виде, то с 1 октября это изменится. Получить извещение белорусы смогут только одним из способов.

То есть будет исключена возможность получать извещение одновременно в двух вариантах.

Тем временем Совмин установил порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам в Беларуси.

А еще Минсельхозпрод Беларуси изменил цены на мясо, молоко, масло и сыр.