В Казахстане намолочено более 6 млн тонн зерна

Правительство активно расширяет экспорт сельхозпродукции — сегодня казахстанские товары поставляются в 80 стран, при этом более половины экспорта приходится на продукцию с высокой добавленной стоимостью. За последние два года применение удобрений в отрасли выросло вдвое, также заключены договоры лизинга на поставку 7 тысяч единиц сельхозтехники на сумму свыше 160 млрд тенге.