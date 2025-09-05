В Омске откроют особое ведомство по туризму

Шпиленко отметил, что в центре будет проводиться системная работа по нескольким направлениям. Основной задачей станет аккумулирование методик, образовательных программ и практических кейсов, которыми Омская область сможет делиться с другими регионами России. Специалисты «ОмскПромТУР» будут заниматься повышением квалификации сотрудников омских предприятий в области проектирования промышленных туристических маршрутов и организации качественного сервиса для гостей.