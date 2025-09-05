В Омске откроют особое ведомство по туризму

Заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко провёл рабочую встречу с Евгенией Кулагиной, заведующей кафедрой туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса ОмГТУ. В ходе встречи они обсудили организацию работы Центра компетенций по промышленному туризму «ОмскПромТУР», который должен стать важным элементом в развитии промышленного туризма в регионе.
Шпиленко отметил, что в центре будет проводиться системная работа по нескольким направлениям. Основной задачей станет аккумулирование методик, образовательных программ и практических кейсов, которыми Омская область сможет делиться с другими регионами России. Специалисты «ОмскПромТУР» будут заниматься повышением квалификации сотрудников омских предприятий в области проектирования промышленных туристических маршрутов и организации качественного сервиса для гостей.
Центр также будет заниматься профориентационной деятельностью, знакомя молодёжь с возможностями и потенциалом индустриального сектора Омской области. Ожидается, что «ОмскПромТУР» откроет свои двери в декабре 2025 года.
Шпиленко выразил уверенность в том, что этот центр внесёт значительный вклад в развитие региона, улучшит инвестиционную и туристическую привлекательность Омской области, а также повысит узнаваемость местных брендов.