Новосибирские студенты получат 85 млн рублей на стартапы

Гранты по 1 млн рублей будут распределены между 85 проектами региона. Большинство стартапов связаны с цифровыми технологиями, креативными индустриями, разработкой новых приборов, а также направлены на медицину, химию, биотехнологии, микроэлектронику и беспилотные летательные аппараты.