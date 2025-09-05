Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские студенты получат 85 млн рублей на стартапы

Гранты по 1 млн рублей будут распределены между 85 проектами региона.

Новосибирские студенты получат 85 млн рублей на развитие стартапов. Об этом сообщает «Новосибирский областной инновационный фонд».

Новосибирская область сохраняет лидерство среди российских регионов по числу победителей всероссийского конкурса «Студенческий стартап» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Гранты по 1 млн рублей будут распределены между 85 проектами региона. Большинство стартапов связаны с цифровыми технологиями, креативными индустриями, разработкой новых приборов, а также направлены на медицину, химию, биотехнологии, микроэлектронику и беспилотные летательные аппараты.

В конкурсе участвовало более 460 заявок от студентов Новосибирска, преимущественно из НГАУ, НГУ, НГТУ и НГУЭиУ.