В Омске морковь подорожала в два раза

Омские статистики вновь проанализировали стоимость продуктов питания по итогам июля 2025 года. Согласно последним данным, самым значительным подорожанием отличилась свежая морковь — её цена с начала месяца увеличилась в 2,1 раза. На 7 июля средняя стоимость килограмма моркови составила 75,84 рубля, однако с наступлением осени цены начали снижаться.
Помимо моркови, в этом году сильно подорожали замороженные кальмары (+39,9%), говядина (кроме бескостного мяса) (+17,4%), детский творожок (+15,6%), рыба и морепродукты (+12,3%) и молочные продукты (+5,2%). Хлеб и хлебобулочные изделия также подорожали, но на 3,9%.
Стоимость минимального набора продуктов в Омской области на конец июля составила 6 935,07 рубля, что на 3,6% больше, чем в июне, и на 14,1% выше, чем в начале года.