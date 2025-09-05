Две новые развязки могут появиться в Хабаровске

«Знаю, что у многих возник вопрос транспортной загрузки. Будем решать его заблаговременно — реконструируем действующую инфраструктуру и создадим две новые развязки: на пересечении Калинина, Запарина и Пионерской, вторая — на пересечениях улиц 65-летия Победы и Павла Морозова. Также планируем связать “Хабаровск-сити” с Большим Уссурийским. Соединит их канатная дорога — в 2 530 м», — заявил глава региона.