Китай стал основным покупателем леса из Красноярского края, заняв 77% экспорта

Как сообщает пресс-служба ведомства, за 8 месяцев 2025 года было экспортировано более 5,2 миллиона кубометров лесопродукции. Примечательно, что 99% от этого объема составляют пиломатериалы, в то время как круглый лес практически не поставляется за рубеж — его экспорт составил лишь 17 тысяч кубометров.