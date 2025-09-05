Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай стал основным покупателем леса из Красноярского края, заняв 77% экспорта

Россельхознадзор Красноярского края подвел предварительные итоги экспорта лесной продукции за январь-август 2025 года.

Россельхознадзор Красноярского края подвел предварительные итоги экспорта лесной продукции за январь-август 2025 года.

Согласно отчету, Китайская Народная Республика остается ключевым импортером, на долю которого приходится более трёх четвертей всего экспорта древесины из региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за 8 месяцев 2025 года было экспортировано более 5,2 миллиона кубометров лесопродукции. Примечательно, что 99% от этого объема составляют пиломатериалы, в то время как круглый лес практически не поставляется за рубеж — его экспорт составил лишь 17 тысяч кубометров.

География поставок охватывает 15 стран, однако КНР уверенно лидирует с показателем 77% от общего объема. Внутри России крупнейшими потребителями красноярской древесины стали Иркутская область и Краснодарский край, увеличившие закупки на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что такая структура экспорта соответствует стратегии развития лесопромышленного комплекса России, направленной на увеличение доли глубокой переработки древесины и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.