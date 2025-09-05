Готовность к отопительному сезону на Среднем Урале составляет 85%

Подготовка к отопительному сезону продолжается в Свердловской области. В некоторых муниципалитетах уже завершены ключевые работы по капитальному ремонту инженерных сетей.
Например, в Верхнем Тагиле обновлено 2,6 километра сетей холодного водоснабжения на улицах Чехова, Ленина, Нахимова и Лермонтова, а в Каменске-Уральском заменено 1,2 километра сетей.
«Порядка 85% запланированных работ уже завершены», — отметил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ региона Алексей Рубцов.
Ремонт продолжается на сетях водоснабжения Талице, Кушве, ирбите, Североуральске, Первоуральске, Карпинске, Кировграде, Сухом Логу, Туринске и других муниципальных образованиях.
В общей сложности перед началом отопительного сезона планируют заменить порядка 240 километров тепловых сетей, 255 километров водопроводных сетей и 95 километров канализационных сетей.