Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Готовность к отопительному сезону на Среднем Урале составляет 85%

Перед началом отопительного сезона планируют заменить почти 600 километров тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

Подготовка к отопительному сезону продолжается в Свердловской области. В некоторых муниципалитетах уже завершены ключевые работы по капитальному ремонту инженерных сетей.

Например, в Верхнем Тагиле обновлено 2,6 километра сетей холодного водоснабжения на улицах Чехова, Ленина, Нахимова и Лермонтова, а в Каменске-Уральском заменено 1,2 километра сетей.

«Порядка 85% запланированных работ уже завершены», — отметил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ региона Алексей Рубцов.

Ремонт продолжается на сетях водоснабжения Талице, Кушве, ирбите, Североуральске, Первоуральске, Карпинске, Кировграде, Сухом Логу, Туринске и других муниципальных образованиях.

В общей сложности перед началом отопительного сезона планируют заменить порядка 240 километров тепловых сетей, 255 километров водопроводных сетей и 95 километров канализационных сетей.