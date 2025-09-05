Ричмонд
Директор ТТУ: «Самаре нужно еще 80 троллейбусов»

Троллейбусный парк Самары нуждается в обновлении, заявил в интервью телеканалу «ГИС-Самара» директор самарского ТТУ Дмитрий Петров.

Износ колоссален. Сегодня работают лишь 22 современных троллейбуса «Адмирал» на маршруте № 4.

«Нужно еще хотя бы 80 штук», — считает Дмитрий Петров.

При этом предпочтение глава ТТУ отдает не чистым электробусам, которые требуют дорогой новой инфраструктуры, а троллейбусам с увеличенным автономным ходом.

«Сегодня существуют модели с автономным ходом. Троллейбус может уехать туда, где нет контактной сети, как электробус, захватить остановки в отдаленном районе и вернуться обратно на сеть для подзарядки. Это тот же электробус, но уже с существующей инфраструктурой. Ничего нового создавать не надо».