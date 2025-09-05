Ричмонд
7 новых трехсекционных трамваев выйдут на линию в Екатеринбурге

Трамвайный парк Екатеринбурга пополнили семь новых трехсекционных трамваев, которые были выпущены Усть-Катавским заводом.

Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Планируется, что трамваи выйдут на маршрут № 18 (Волгоградская — Шарташ). Это один из самых протяженных маршрутов, по которому ежедневно ездят 16 тысяч пассажиров.

«Новые трамваи идеально подходят под запросы мегаполиса и его жителей, — сказал Денис Паслер. — Полностью низкопольные, вмещают около 260 человек, оснащены кондиционерами, медиаэкранами. Одним словом, есть всё для комфортного и безопасного передвижения по городу».

По словам главы региона, в Екатеринбург до конца 2026 года прибудут еще 8 трехсекционных трамваев.

Также Денис Паслер сообщил, что скоро в Екатеринбурге будут обкатывать трамвай производство «Уралтрансмаша» — модель 71−415М. Он рассчитан на 221 пассажира и оборудован для маломобильных граждан.

«Напомню, в общей сложности по всей Свердловской области мы намерены обновить более тысячи единиц общественного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев», — добавил глава региона.

«МК-Урал» ранее писал, что 1 августа на маршруты в Екатеринбурге вышли 12 новых автобусов с гармошкой. Автобусы особо большого класса действуют на маршрутах № 49 и № 51.

Новые автобусы оснащены климат-контролем, информационным табло, валидаторами, USB-зарядками и системой книлинга. Каждый вмещает до 184 пассажиров.