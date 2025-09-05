7 новых трехсекционных трамваев выйдут на линию в Екатеринбурге

«Новые трамваи идеально подходят под запросы мегаполиса и его жителей, — сказал Денис Паслер. — Полностью низкопольные, вмещают около 260 человек, оснащены кондиционерами, медиаэкранами. Одним словом, есть всё для комфортного и безопасного передвижения по городу».