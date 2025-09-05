Изменения в оплате коммунальных услуг начнут действовать в Беларуси с 1 октября

Сообщается, что основные изменения в сфере ЖКХ в Беларуси коснутся незанятых в экономике. Так, оплату по повышенному тарифу станут применять ко всем жилым помещениям, принадлежащим или использующимся гражданами, не занятыми в экономике. Полностью тунеядцы будут оплачивать и весь объем потребленных услуг — теплоснабжение, горячее водоснабжение и газ.