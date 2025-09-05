Изменения в оплате коммунальных услуг начнут действовать в Беларуси с 1 октября

В Беларуси подготовлены изменения в оплате коммунальных услуг, сказали на ОНТ.
Сообщается, что основные изменения в сфере ЖКХ в Беларуси коснутся незанятых в экономике. Так, оплату по повышенному тарифу станут применять ко всем жилым помещениям, принадлежащим или использующимся гражданами, не занятыми в экономике. Полностью тунеядцы будут оплачивать и весь объем потребленных услуг — теплоснабжение, горячее водоснабжение и газ.
До этого незанятые в экономике оплачивали по полному тарифу только свою «долю» коммунальных услуг.
Еще МинЖКХ сказало о важном изменении для всех жителей Беларуси с 1 октября.
Тем временем Совмин установил порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам в Беларуси.