Власти Екатеринбурга разрешили конфисковывать уличные аттракционы

Документом вносятся поправки в правила выноса ларьков и киосков с городских улиц. Поправками разрешается конфисковывать «нестационарные объекты для оказания бытовых услуг, услуг общественного питания, в том числе сезонные (летние) кафе предприятий общественного питания», а также сезонные аттракционы. К последним относятся: электромобили или педальные автомобили, пункты проката инвентаря, стрелковые тиры, силомеры и другие устройства для развлечений.