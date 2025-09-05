Власти Екатеринбурга разрешили конфисковывать уличные аттракционы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил порядок выноса с городских улиц мобильных аттракционов и летних веранд. Соответствующий документ размещен на официальном портале городской администрации.
Документом вносятся поправки в правила выноса ларьков и киосков с городских улиц. Поправками разрешается конфисковывать «нестационарные объекты для оказания бытовых услуг, услуг общественного питания, в том числе сезонные (летние) кафе предприятий общественного питания», а также сезонные аттракционы. К последним относятся: электромобили или педальные автомобили, пункты проката инвентаря, стрелковые тиры, силомеры и другие устройства для развлечений.
Для уличных аттракционов укорочено время вывоза. Если, например, на вынос киоска дается до 10 дней, то незаконные развлечения должны быть убраны за три часа.
ЕАН писал, что администрация Екатеринбурга 30 июля вынесла на публичные слушания требования к уличным аттракционам. Это следует из проекта поправок в правила благоустройства на официальном портале мэрии.
Власти предлагают определить уличные аттракционы как «объекты движимого имущества развлекательного характера». К уличным аттракционам прописываются следующие требования:
- это может быть площадка, на которой проводятся ярмарки, или иной участок;
- владелец аттракциона обязан иметь разрешительные документы;
- аттракционы нельзя будет размещать под мостами, рядом остановками транспорта, на газонах или на расстоянии ближе 5 м от окон здания;
- объекты нельзя будет ставить на тротуарах в том случае, если они будут мешать проходу пешеходов.