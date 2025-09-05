Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье собираются создать особо охраняемые зеленые территории

Их главное отличие от особо охраняемых территорий в том, что на них разрешено строительство.

Источник: Комсомольская правда

Власти Пермского края планируют создать новый тип охраняемых зон — особо охраняемые зеленые территории (ООЗТ). Для этого в региональный закон об озелененных территориях добавят отдельную главу. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Минэк Пермского края.

Главное отличие новых ООЗТ от уже существующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в том, что на них будет разрешено строительство. Например, можно будет прокладывать линии электропередач, трубопроводы, дороги, а также строить спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты. Кроме того, границы таких территорий можно будет уменьшать, а сами земли — передавать в собственность или в пользование гражданам и организациям.

Также в законе планируется прописать обязанность сетевых компаний оплачивать ущерб при ликвидации аварий, если для этого потребуется снос деревьев.