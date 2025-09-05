В Прикамье собираются создать особо охраняемые зеленые территории

Власти Пермского края планируют создать новый тип охраняемых зон — особо охраняемые зеленые территории (ООЗТ). Для этого в региональный закон об озелененных территориях добавят отдельную главу. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Минэк Пермского края.
Главное отличие новых ООЗТ от уже существующих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в том, что на них будет разрешено строительство. Например, можно будет прокладывать линии электропередач, трубопроводы, дороги, а также строить спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты. Кроме того, границы таких территорий можно будет уменьшать, а сами земли — передавать в собственность или в пользование гражданам и организациям.
Также в законе планируется прописать обязанность сетевых компаний оплачивать ущерб при ликвидации аварий, если для этого потребуется снос деревьев.