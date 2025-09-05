Ричмонд
Путин: переговоры по проекту «Сила Сибири — 2» были долгими

Владимир Путин назвал «Силу Сибири — 2» одним из крупнейших энергопроектов в мире.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин заявил, что переговоры по проекту газопровода «Сила Сибири — 2» были долгими, все участники экономической деятельности стремятся к достижению результата.

«Это были долгие переговоры. Всегда, когда между собой общаются и стараются найти какое-то решение участники экономической деятельности, все прекрасно понимают — это непростой процесс, но все стремятся к достижению результата, в котором заинтересованы обе договаривающиеся стороны», — отметил глава государства во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Владимир Путин также подчеркнул, что «Сила Сибири — 2» является взаимовыгодным проектом. Кроме того, президент России назвал его одним из самых крупных энергетических проектов в мире.

Напомним, ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Основная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее политолог Сергей Маркелов рассказал, что планируемый газопровод «Сила Сибири — 2», строительство которого согласовали Россия и Китай, представляет собой не только коммерческий проект, но и стратегическую инициативу.