Из развлечений — ремонт и благоустройство за свои деньги: Проживание в общежитиях Кишинёва подорожало, но условия остаются далекими от комфортных

Так, в Техническом университете стоимость койко-места увеличилась с 450 до 520 леев, а в Государственном университете отдельные комнаты подорожали до 1500 леев, двухместные — с 900 до 1200 леев, при том что повышение произошло за день до начала учебного года, став настоящим сюрпризом для студентов.