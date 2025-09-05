Из развлечений — ремонт и благоустройство за свои деньги: Проживание в общежитиях Кишинёва подорожало, но условия остаются далекими от комфортных

Студенческие общежития Молдовы в кризисе.
Проживание в студенческих общежитиях дорожает, но условия остаются далекими от комфортных.
Студенты сталкиваются с неотремонтированными комнатами, поврежденной мебелью и разбитыми санузлами, при этом им приходится самостоятельно устранять возникающие неполадки.
Так, в Техническом университете стоимость койко-места увеличилась с 450 до 520 леев, а в Государственном университете отдельные комнаты подорожали до 1500 леев, двухместные — с 900 до 1200 леев, при том что повышение произошло за день до начала учебного года, став настоящим сюрпризом для студентов.
Рост цен, к сожалению, не включает в себя улучшения условий. Молодые люди по-прежнему живут в обветшалых помещениях, а администрация ограничивается лишь сбором платы, оставляя все заботы о ремонте и благоустройстве на самих студентов.