Минпроторг: Казанские «Ту-214» поступят в авиакомпании не раньше 2027 года

По словам чиновника, производственная программа завода в настоящее время ориентирована на выполнение поставок самолетов для специального летного отряда «Россия». Однако реализуется масштабная инвестиционная программа, которая позволит с 2027 года также удовлетворять потребности коммерческих авиаперевозчиков, — отметил министр на Восточном экономическом форуме. Кроме того, Алиханов сообщил, что первый самолет Ту-214, разработанный в рамках программы 2025 года, уже был передан заказчику — авиакомпании Red Wings.