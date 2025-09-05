Ричмонд
Минпроторг: Казанские «Ту-214» поступят в авиакомпании не раньше 2027 года

Сейчас у казанского предприятия много оборонных заказов.

Источник: ПАО "Туполев"

Поставки самолетов Ту-214 для коммерческих авиаперевозчиков запланированы на 2027 год. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС.

По словам чиновника, производственная программа завода в настоящее время ориентирована на выполнение поставок самолетов для специального летного отряда «Россия». Однако реализуется масштабная инвестиционная программа, которая позволит с 2027 года также удовлетворять потребности коммерческих авиаперевозчиков, — отметил министр на Восточном экономическом форуме. Кроме того, Алиханов сообщил, что первый самолет Ту-214, разработанный в рамках программы 2025 года, уже был передан заказчику — авиакомпании Red Wings.

Также следует напомнить, что АО «Туполев» намерено заключить новые контракты на поставку самолетов Ту-214 после 2027 года, что объясняется высокой загрузкой по оборонным контрактам.

