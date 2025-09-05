Ричмонд
К казахстанцам с предупреждением обратились из-за банковских счетов

Сегодня, 5 сентября 2025 года, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области гражданам напомнили, что передача своего счета посторонним людям — это преступление, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что с 16 сентября в Казахстане вступает в силу новый закон.

«В соответствии со ст. 232−1 Уголовного кодекса РК любой гражданин, передавший свою банковскую карту или счет постороннему человеку, будет привлечен к уголовной ответственности. В связи с этим полиция Туркестанской области предупреждает: наказание строгое — за подобное правонарушение предусмотрено денежное взыскание или лишение свободы на срок до 7 лет», — следует из обращения к казахстанцам в пятницу.

Также стражи порядка напомнили, что за обещаниями легких денег скрывается преступление.

«Дроппер — это не просто инструмент, он является пособником мошенника», — заключили в пресс-службе ДП Туркестанской области.