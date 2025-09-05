Слуцкий не ответил на вопрос о финансировании пенсий в Новосибирске

В ходе поездки в Новосибирск 5 сентября председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не смог дать конкретный ответ на вопрос корреспондента Сиб.фм о финансировании повышения пенсий.
По словам политика, решение данного вопроса требует комплексного подхода и последовательной работы. Несмотря на сложность задачи, откладывать её решение нельзя, поскольку этого требуют интересы граждан.
Депутат подчеркнул, что специальных резервных фондов для повышения пенсий не существует. Планируется поэтапное решение проблемы через конструктивный диалог с правительством. Слуцкий также объяснил, что такие вопросы должны решаться, независимо от победы в СВО.