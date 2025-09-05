Суд не разрешил возобновить работу зловонного завода под Челябинском: он будет закрыт совсем

В итоге суд не нашел оснований для прекращения исполнительного производства, поскольку на момент рассмотрения дела об административном правонарушении 5 августа владельцем имущества являлось ООО «Эккрид», которое и в настоящее время имеет реальную возможность использовать имущество в производственной деятельности, в том числе и приостановленной судом, «что не свидетельствует об утрате возможности исполнения постановления суда». Определение суда не вступило в законную силу.