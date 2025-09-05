Суд не разрешил возобновить работу зловонного завода под Челябинском: он будет закрыт совсем

Речь идет про завод «Эккрид». Ранее сообщалось, что Увельский райсуд 5 августа признал предприятие виновным по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ и приостановил его работу на 60 суток.
Позже было принято решение временно возобновить процесс, так как оставшееся органическое сырье начало бы гнить, из-за чего появился более неприятный запах.
Теперь судебный пристав направил заявление о прекращении исполнительного производства в отношении ООО «Эккрид», указав, что установлен факт принадлежности пяти опломбированных котлов и другого оборудования сторонней организации — ООО «Гемма».
Представитель ООО «Эккрид» оставил вопрос о прекращении исполнительного производства на усмотрение суда, пояснив, что предприятие не планирует в дальнейшем вести производственную деятельность, большая часть сотрудников уволена.
В итоге суд не нашел оснований для прекращения исполнительного производства, поскольку на момент рассмотрения дела об административном правонарушении 5 августа владельцем имущества являлось ООО «Эккрид», которое и в настоящее время имеет реальную возможность использовать имущество в производственной деятельности, в том числе и приостановленной судом, «что не свидетельствует об утрате возможности исполнения постановления суда». Определение суда не вступило в законную силу.
ООО «Эккрид» занимается производством мясокостной муки и утилизацией биологических отходов. В конце июня текущего года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин требовал доклад о результатах проверки жалобы на работу ООО «Эккрид». В заявлении было указано, что в результате его деятельности жители Южноуральска ощущают едкий неприятный запах.