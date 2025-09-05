Путин поручил ускорить работу над созданием самолетов «Байкал»

В конце марта исполнителем контракта для доработки легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» до 2027 года был определен Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Дата запуска в серийное производство самолета — октябрь-декабрь 2026 года. Для их создания УЗГА планирует задействовать две свои площадки — в Нижнем Новгороде и в Екатеринбурге. На ВЭФ предприятие подписало контракт о передаче в лизинг 50 самолетов «Байкал» авиакомпаниям альянса «Аэрохимфлот», поставки запланированы на 2027−2031 годы.