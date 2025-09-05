Ричмонд
Путин поручил ускорить работу над созданием самолетов «Байкал»

Президент России Владимир Путин считает, что работа над созданием самолета ЛМС-901 «Байкал», а также над другими небольшими российскими самолетами, продвигается не так быстро, «как хотелось бы». Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает «Ъ».

Источник: Коммерсантъ

«Не буду скрывать, мы так иногда ругаемся с некоторыми нашими, как говорили в свое время, ответработниками, и они должны будут ускорить эту работу, реализацию этих планов», — сказал президент.

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Он оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.

В конце марта исполнителем контракта для доработки легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» до 2027 года был определен Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Дата запуска в серийное производство самолета — октябрь-декабрь 2026 года. Для их создания УЗГА планирует задействовать две свои площадки — в Нижнем Новгороде и в Екатеринбурге. На ВЭФ предприятие подписало контракт о передаче в лизинг 50 самолетов «Байкал» авиакомпаниям альянса «Аэрохимфлот», поставки запланированы на 2027−2031 годы.