В Перми в рамках КРТ начнут расселять трехэтажные аварийные дома

В микрорайоне «Авиагородок» и на улице Чайковского в Перми планируется расселение и снос аварийного жилья в рамках программы комплексного развития территорий. Как сообщило министерство имущественных отношений Пермского края, объявлены торги на застройку участков общей площадью 11 гектаров.
Победителю торгов предстоит демонтировать старые трехэтажные дома и обеспечить расселение жителей. Речь идет о многоквартирных зданиях общей площадью порядка 5,8 тысячи квадратных метров.
На освобожденных территориях планируют построить социальные объекты: школу, центр для общественных мероприятий, детскую стоматологическую поликлинику и центр детского творчества.
Вырученные средства от проекта, как и раньше, направят на расселение ветхого жилья. Отмечается, что впервые под КРТ попадают именно трехэтажные аварийные дома.