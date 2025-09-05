В Перми в рамках КРТ начнут расселять трехэтажные аварийные дома

В микрорайоне «Авиагородок» и на улице Чайковского в Перми планируется расселение и снос аварийного жилья в рамках программы комплексного развития территорий. Как сообщило министерство имущественных отношений Пермского края, объявлены торги на застройку участков общей площадью 11 гектаров.