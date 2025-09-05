Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми в рамках КРТ начнут расселять трехэтажные аварийные дома

Объявлены торги на застройку 11 гектаров.

Источник: Комсомольская правда

В микрорайоне «Авиагородок» и на улице Чайковского в Перми планируется расселение и снос аварийного жилья в рамках программы комплексного развития территорий. Как сообщило министерство имущественных отношений Пермского края, объявлены торги на застройку участков общей площадью 11 гектаров.

Победителю торгов предстоит демонтировать старые трехэтажные дома и обеспечить расселение жителей. Речь идет о многоквартирных зданиях общей площадью порядка 5,8 тысячи квадратных метров.

На освобожденных территориях планируют построить социальные объекты: школу, центр для общественных мероприятий, детскую стоматологическую поликлинику и центр детского творчества.

Вырученные средства от проекта, как и раньше, направят на расселение ветхого жилья. Отмечается, что впервые под КРТ попадают именно трехэтажные аварийные дома.