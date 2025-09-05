С 30 сентября казахстанцам придется ждать 24 часа перед получением кредита

Мера направлена на защиту клиентов банков и микрофинансовых организаций: заемщикам дадут время, чтобы взвесить решение и избежать мошеннических схем.
Как будет работать период охлаждения
Банк перечислит деньги заемщику только после того, как он предоставит согласие по истечении установленного времени:
- минимум 8 часов — для онлайн-кредитов от 150 МРП (589 800 тенге) до 255 МРП (1 002 660 тенге);
- минимум 24 часа — для кредитов свыше 255 МРП и микрокредитов свыше 75 МРП (294 900 тенге).
Период «охлаждения» обязателен и в случае, если в течение одного дня клиент берет несколько онлайн-займов, общая сумма которых превышает указанные лимиты.
Как избежать ожидания
В АРРФР отметили, что мера не распространяется на товарные кредиты, внутреннее рефинансирование и займы в рамках лимита по платежной карте (до 150 МРП).
Кроме того, правило касается только онлайн-кредитов. При необходимости срочно получить деньги клиент может оформить заем в отделении банка или МФО без периода ожидания.