С 30 сентября казахстанцам придется ждать 24 часа перед получением кредита

С 30 сентября 2025 года в Казахстане вводится так называемый «период охлаждения» для онлайн-займов без залога. Об этом напомнило АРРФР.

Источник: Курсив

Мера направлена на защиту клиентов банков и микрофинансовых организаций: заемщикам дадут время, чтобы взвесить решение и избежать мошеннических схем.

Как будет работать период охлаждения

Банк перечислит деньги заемщику только после того, как он предоставит согласие по истечении установленного времени:

  • минимум 8 часов — для онлайн-кредитов от 150 МРП (589 800 тенге) до 255 МРП (1 002 660 тенге);
  • минимум 24 часа — для кредитов свыше 255 МРП и микрокредитов свыше 75 МРП (294 900 тенге).

Период «охлаждения» обязателен и в случае, если в течение одного дня клиент берет несколько онлайн-займов, общая сумма которых превышает указанные лимиты.

Как избежать ожидания

В АРРФР отметили, что мера не распространяется на товарные кредиты, внутреннее рефинансирование и займы в рамках лимита по платежной карте (до 150 МРП).

Кроме того, правило касается только онлайн-кредитов. При необходимости срочно получить деньги клиент может оформить заем в отделении банка или МФО без периода ожидания.