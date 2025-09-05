Челябинскстат: Среднемесячная начисленная зарплата в июне достигла 84,7 тыс. рублей

По сравнению с июнем 2024-го она увеличилась на 13,6%, по сравнению с маем 2025-го — на 3,5%.
«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2025 года составила 103,3% к уровню июня 2024-го и 103,2% — к уровню мая 2025 года», — говорится в материалах Челябинскстата.
Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Челябинской области в конце июля 2025 года составила 7 тыс. 905 рублей 24 копейки на одного человека. По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 2,3%, к декабрю предыдущего года увеличилась на 13,6%.