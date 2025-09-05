Челябинскстат: Среднемесячная начисленная зарплата в июне достигла 84,7 тыс. рублей

Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по Челябинской области в конце июля 2025 года составила 7 тыс. 905 рублей 24 копейки на одного человека. По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 2,3%, к декабрю предыдущего года увеличилась на 13,6%.