Самарцам в 2026 году повысят пенсии три раза

Самарцам рассказали, как в следующем году будут повышать пенсию.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году самарцам, как и всем россиянам, будут три раза повышать пенсии. Порядок их ежегодной индексации определяет федеральный закон. Чего именно ждать в следующем году, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

В феврале планируется индексация страховых пенсий и ежемесячных денежных выплат с учетом инфляции. В апреле увеличат социальные пенсии и дополнительно пересмотрят страховые выплаты. А в августе проведут перерасчет для работающих пенсионеров.

Все изменения пройдут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться. Точные размеры надбавок станут известны, когда подсчитают уровень инфляции по итогам года.