Россия и Китай готовят объединение платежных систем

Глава государства подчеркнул, что для граждан, совершающих поездки, необходимо создавать максимально комфортные условия и минимизировать любые формальности. В частности, он указал на существующий потенциал для взаимного признания российской платёжной системы «Мир» и аналогичных китайских финансовых сервисов.