Россия и Китай готовят объединение платежных систем

Россия и Китай рассматривают возможность объединения платежных систем, чтобы сделать путешествия между странами проще и удобнее. Среди возможных решений — взаимное признание карт «Мир» и китайских систем, а также использование карт третьих стран, объяснил президент России.
Чтобы туристам было проще путешествовать, российскую и китайскую платежные системы могут объединить. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
Глава государства подчеркнул, что для граждан, совершающих поездки, необходимо создавать максимально комфортные условия и минимизировать любые формальности. В частности, он указал на существующий потенциал для взаимного признания российской платёжной системы «Мир» и аналогичных китайских финансовых сервисов.
По словам российского лидера, возможны различные варианты взаимодействия. От прямого объединения этих платёжных инструментов до использования карт третьих стран, что предоставит путешественникам дополнительную гибкость и свободу выбора.