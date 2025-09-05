Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцы стали чаще покупать жилье за свои деньги — без ипотеки

В первой половине 2025 года доля ипотеки в купле-продаже жилья снизилась с 88% до 66% по сравнению с показателями годом ранее. Казахстанцы стали чаще покупать квартиры без кредитов за счет переводов из ЕНПФ и роста доходов у части населения, которая предпочитает обходиться без ипотеки из-за высоких ставок, отметили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Казахстанцы стали чаще покупать жилье за счет средств из ЕНПФ.

В обзоре ипотечного рынка АФК указано, что количество сделок купли-продажи жилья в первом полугодии выросло до 191,8 тыс. (+4,3% год к году). При этом существенную роль в этом сыграли переводы из ЕНПФ на улучшение жилищных условий. Они составили 782,9 млрд тенге (рост на 71%) и, по мнению аналитиков, поддерживают активность на рынке, толкая цены на недвижимость вверх.

Что с рынком ипотеки

Рынок ипотеки по итогам полугодия показал двухзначный рост. Объем новых выдач достиг 1 трлн тенге, что на 24,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом рост почти полностью был обеспечен Отбасы банком (690 млрд тенге) — то есть произошел за счет льготных программ. Доля Отбасы Банка в новых выдачах выросла до 69% с 58% годом ранее, тогда как доля коммерческих банков снизилась с 42% до 31%. Лидерами по приросту среди коммерческих банков остаются Halyk Bank (+8,7%) и БЦК (+5,4%).

За счет льготных программ смягчились условия кредитования. Средняя ставка опустилась до 9,4% (-1,8 процентного пункта), при этом средняя сумма кредита выросла до 11,4 млн тенге. Из-за подорожания жилья (первичное — на 9,6%, вторичное — на 7,3%) заемщики стали чаще брать кредиты от 20 млн и выше.

В то же время доля одобрений по ипотеке снизилась с 37% до 26% — ниже среднего уровня по розничному кредитованию (31%). Это было вызвано предстоящим снижением предельной ГЭСВ с 25% до 20% и ужесточением требований к заемщикам со стороны коммерческих банков.

Что будет с ипотекой в будущем

Аналитики АФК отмечают, что зависимость рынка ипотеки от господдержки может негативно отразиться на нем. Любая корректировка условий и объемов по госпрограммам резко изменит динамику рынка.

«В текущем квартале прогнозируется некоторое охлаждение ипотечного спроса и повышение ставок у отдельных банков. Дополнительным фактором давления станет предстоящее внедрение НДС на сделки с первичной недвижимостью с 2026 года: это приведет к удорожанию первичного жилья и спровоцирует рост цен на вторичном рынке вследствие перераспределения спроса, что снизит доступность жилья для домохозяйств», — прогнозируют ситуацию с ипотекой в АФК.

Аналитики отмечают, что после снижения ГЭСВ зависимость от льготных программ закрепится, а рыночная ипотека останется под давлением высоких ставок, ограничений на банки и налоговой нагрузки.