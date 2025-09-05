Казахстанцы стали чаще покупать жилье за свои деньги — без ипотеки

Казахстанцы стали чаще покупать жилье за счет средств из ЕНПФ.
В обзоре ипотечного рынка АФК указано, что количество сделок купли-продажи жилья в первом полугодии выросло до 191,8 тыс. (+4,3% год к году). При этом существенную роль в этом сыграли переводы из ЕНПФ на улучшение жилищных условий. Они составили 782,9 млрд тенге (рост на 71%) и, по мнению аналитиков, поддерживают активность на рынке, толкая цены на недвижимость вверх.
Что с рынком ипотеки
Рынок ипотеки по итогам полугодия показал двухзначный рост. Объем новых выдач достиг 1 трлн тенге, что на 24,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом рост почти полностью был обеспечен Отбасы банком (690 млрд тенге) — то есть произошел за счет льготных программ. Доля Отбасы Банка в новых выдачах выросла до 69% с 58% годом ранее, тогда как доля коммерческих банков снизилась с 42% до 31%. Лидерами по приросту среди коммерческих банков остаются Halyk Bank (+8,7%) и БЦК (+5,4%).
В то же время доля одобрений по ипотеке снизилась с 37% до 26% — ниже среднего уровня по розничному кредитованию (31%). Это было вызвано предстоящим снижением предельной ГЭСВ с 25% до 20% и ужесточением требований к заемщикам со стороны коммерческих банков.
Что будет с ипотекой в будущем
Аналитики АФК отмечают, что зависимость рынка ипотеки от господдержки может негативно отразиться на нем. Любая корректировка условий и объемов по госпрограммам резко изменит динамику рынка.
«В текущем квартале прогнозируется некоторое охлаждение ипотечного спроса и повышение ставок у отдельных банков. Дополнительным фактором давления станет предстоящее внедрение НДС на сделки с первичной недвижимостью с 2026 года: это приведет к удорожанию первичного жилья и спровоцирует рост цен на вторичном рынке вследствие перераспределения спроса, что снизит доступность жилья для домохозяйств», — прогнозируют ситуацию с ипотекой в АФК.
Аналитики отмечают, что после снижения ГЭСВ зависимость от льготных программ закрепится, а рыночная ипотека останется под давлением высоких ставок, ограничений на банки и налоговой нагрузки.