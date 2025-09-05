Казахстанцы стали чаще покупать жилье за свои деньги — без ипотеки

Рынок ипотеки по итогам полугодия показал двухзначный рост. Объем новых выдач достиг 1 трлн тенге, что на 24,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом рост почти полностью был обеспечен Отбасы банком (690 млрд тенге) — то есть произошел за счет льготных программ. Доля Отбасы Банка в новых выдачах выросла до 69% с 58% годом ранее, тогда как доля коммерческих банков снизилась с 42% до 31%. Лидерами по приросту среди коммерческих банков остаются Halyk Bank (+8,7%) и БЦК (+5,4%).