Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram.

Источник: РИА "Новости"

«Наш регион уверенно продвигается в реализации президентской программы догазификации. В рамках программы с начала 2024 года по настоящее время построено более 80 км газопроводов в различных городах и районах Крыма. Это дало возможность подключить к газоснабжению более 4,5 тысяч домовладений», — написал он.

Глава региона добавил, что к газораспределительным сетям в Крыму сейчас подключены 655 тысяч абонентов.

Общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей, сообщалось ранее. Всего в рамках программы газификации в Крыму к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше