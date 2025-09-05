В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов

«Наш регион уверенно продвигается в реализации президентской программы догазификации. В рамках программы с начала 2024 года по настоящее время построено более 80 км газопроводов в различных городах и районах Крыма. Это дало возможность подключить к газоснабжению более 4,5 тысяч домовладений», — написал он.
Глава региона добавил, что к газораспределительным сетям в Крыму сейчас подключены 655 тысяч абонентов.
Общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей, сообщалось ранее. Всего в рамках программы газификации в Крыму к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов.