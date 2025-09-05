В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентов

«Наш регион уверенно продвигается в реализации президентской программы догазификации. В рамках программы с начала 2024 года по настоящее время построено более 80 км газопроводов в различных городах и районах Крыма. Это дало возможность подключить к газоснабжению более 4,5 тысяч домовладений», — написал он.