Красноярцам показали новые автобусы на газомоторном топливе

Всего для Красноярска в лизинг закупили партию из 150 автобусов на газомоторном топливе. Они будут с кондиционерами и даже датчиками пассажиропотока. Новенький синий общественный транспорт должен приехать в наш город до конца 2025 года. Кстати, цвет автобусов красноярцы выбирали сами — путем голосования.