Красноярцам показали новые автобусы на газомоторном топливе

Машины для города собирают в Беларуси.

Источник: мэрия Красноярска

Красноярцам показали новые автобусы на газомоторном топливе. Кадры опубликовала мэрия. Машины собирают в Беларуси на заводе МАЗ. Под красноярский заказ выделен отдельный цех. Часть автобусов уже готова, другая — в начальной стадии сборки.

Всего для Красноярска в лизинг закупили партию из 150 автобусов на газомоторном топливе. Они будут с кондиционерами и даже датчиками пассажиропотока. Новенький синий общественный транспорт должен приехать в наш город до конца 2025 года. Кстати, цвет автобусов красноярцы выбирали сами — путем голосования.