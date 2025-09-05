Ричмонд
В Новосибирске торжественно открыли новую станцию метро «Спортивная»

5 сентября 2025 года в Новосибирске после долгого перерыва состоялось знаковое событие — торжественное открытие новой станции метрополитена «Спортивная».

Источник: Сиб.фм

Церемония стартовала в 17:00, а уже через час, в 18:00, станция распахнула свои двери для первых пассажиров.

Новый объект расположен на метромосту между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая», что сделало его удобным логистическим узлом для жителей города, особенно для посетителей расположенной рядом ледовой арены «Сибирь». Открытие «Спортивной» стало первым за последние полтора десятилетия пополнением в сети новосибирского метро.

Главными техническими новинками станции стали платформенные раздвижные двери, повышающие безопасность пассажиров, и уникальная двухтемпературная система климат-контроля. Благодаря этой инновации в холодное время года на самой платформе будет поддерживаться комфортная плюсовая температура, в то время как в зоне путей сохранится минусовой режим.