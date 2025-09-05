Ричмонд
В Новосибирской области ремонт девяти школ завершат до конца года

Работы в учебных заведениях идут без перерыва на учебу.

Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области

До конца 2025 года капитальный ремонт проводят еще в девяти школах Новосибирской области, при этом образовательный процесс в них продолжается в обычном режиме, без перерывов для учеников. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В 29 школах работы уже были завершены к началу нового учебного года, а в оставшихся ремонт ведется с соблюдением всех санитарных норм и требований безопасности, чтобы не мешать занятиям.

Например, школа № 36 в Новосибирске проходит капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»: обновляют кровлю, фасад, инженерные системы, входные группы и внутренние помещения. Учебный процесс для более 700 учеников при этом продолжается без перерыва.