В Новосибирской области ремонт девяти школ завершат до конца года

До конца 2025 года капитальный ремонт проводят еще в девяти школах Новосибирской области, при этом образовательный процесс в них продолжается в обычном режиме, без перерывов для учеников. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В 29 школах работы уже были завершены к началу нового учебного года, а в оставшихся ремонт ведется с соблюдением всех санитарных норм и требований безопасности, чтобы не мешать занятиям.
Например, школа № 36 в Новосибирске проходит капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»: обновляют кровлю, фасад, инженерные системы, входные группы и внутренние помещения. Учебный процесс для более 700 учеников при этом продолжается без перерыва.