В Беларуси запретили ряд напитков. Что с ними не так?

Запрет коснулся пивного напитка непастеризованного нефильтрованного неосветленного «Мэджик Месс Берлинер 5» торгового знака Magic mess, объемная доля этилового спирта 4,0%. Установлены нарушения требований по безопасности и маркировке. В составе продукции есть консервант сорбат калия, который является недопустимым. Кроме того, в маркировке не была указана страна места нахождения изготовителя продукции.
Запрещен был от того же бренда пивной напиток непастеризованный нефильтрованный неосветленный «Мэджик Месс СоурЭль 1», объемная доля этилового спирта 5,5%. Выявлены нарушения тех же требований, что и в предыдущем случае.
В список запрещенной продукции попал и пивной напиток «СБ Грибное Королевство» непастеризованный нефильтрованный неосветленный, объемная доля этилового спирта 6,3%. В составе продукции тоже есть недопустимый консервант сорбат калия.
Запрещен был и безалкогольный напиток. Это «Highland Scotch (Скотч)» — безалкогольный напиток на ароматизаторах негазированный. В составе продукта, как установлено в ходе проверки, есть консерванты: сорбиновая кислота в комбинации с бензойной кислотой в количестве 766,9 мг/кг (в том числе сорбаты в количестве (382,5±42,1) мг/кг, бензоаты в количестве (384,4±38,4) мг/кг). Нарушен был допустимый уровень содержания, который составляет 400 мг/кг. Превышение равнялось в 1,9 раз, в том числе содержание сорбатов больше допустимого количества в 1,4 раза, бензоатов — в 2,3 раза.