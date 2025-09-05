В Беларуси запретили ряд напитков. Что с ними не так?

Запрещен был и безалкогольный напиток. Это «Highland Scotch (Скотч)» — безалкогольный напиток на ароматизаторах негазированный. В составе продукта, как установлено в ходе проверки, есть консерванты: сорбиновая кислота в комбинации с бензойной кислотой в количестве 766,9 мг/кг (в том числе сорбаты в количестве (382,5±42,1) мг/кг, бензоаты в количестве (384,4±38,4) мг/кг). Нарушен был допустимый уровень содержания, который составляет 400 мг/кг. Превышение равнялось в 1,9 раз, в том числе содержание сорбатов больше допустимого количества в 1,4 раза, бензоатов — в 2,3 раза.