В центре Красноярска установили урны для раздельного сбора мусора

5 сентября в центре Красноярска появились урны для раздельного сбора мусора. В Управлении зеленого строительства уточнили, что изделия сделаны из металлического каркаса и деревянных щитов из сосны.
Каждая урна имеет по три отсека: для стекла, пластика и прочих отходов. Их поставили на магистральных улицах (проспекте Мира, Робеспьера, Декабристов и других), где большой поток общественного транспорта и пассажиров. Это еще один шаг к повышению экологической культуры, а также сокращению объемов неперерабатываемого мусора.
Урны изготовили специалисты АО «УЗС», начиная от разработки дизайна и заканчивая самим выполнением.
