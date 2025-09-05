В центре Красноярска установили урны для раздельного сбора мусора

Каждая урна имеет по три отсека: для стекла, пластика и прочих отходов. Их поставили на магистральных улицах (проспекте Мира, Робеспьера, Декабристов и других), где большой поток общественного транспорта и пассажиров. Это еще один шаг к повышению экологической культуры, а также сокращению объемов неперерабатываемого мусора.