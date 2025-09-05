Ричмонд
В центре Красноярска установили урны для раздельного сбора мусора

В них три отсека: для стекла, пластика и прочих отходов.

Источник: соцсети

5 сентября в центре Красноярска появились урны для раздельного сбора мусора. В Управлении зеленого строительства уточнили, что изделия сделаны из металлического каркаса и деревянных щитов из сосны.

Каждая урна имеет по три отсека: для стекла, пластика и прочих отходов. Их поставили на магистральных улицах (проспекте Мира, Робеспьера, Декабристов и других), где большой поток общественного транспорта и пассажиров. Это еще один шаг к повышению экологической культуры, а также сокращению объемов неперерабатываемого мусора.

Урны изготовили специалисты АО «УЗС», начиная от разработки дизайна и заканчивая самим выполнением.

Ранее мы писали, что красноярцам показали новые автобусы на газомоторном топливе.