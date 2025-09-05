Первый импортозамещенный Superjet 100 совершил полет в Комсомольске

Первый самолет Sukhoi Superjet 100, полностью собранный по серийным технологиям с использованием российских комплектующих, успешно поднялся в небо с аэродрома КнААЗ. Полет длился около часа, об этом сообщили в корпорации «Ростех». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Самолет оснащен новейшими отечественными двигателями ПД-8, десятки зарубежных систем и агрегатов заменены на российские аналоги. Также модифицирован планер для упрощения производства и обслуживания. Технологии изготовления и конструкция прошли сертификацию Росавиации.
«В настоящее время в производстве в различной степени готовности находятся уже 24 серийные машины. Это подтверждает, что Россия была и остается авиастроительной державой, способной создавать современные самолеты как в международной кооперации, так и без участия иностранных партнеров», — прокомментировали в «Ростехе».
Предприятие в Комсомольске-на-Амуре полностью переведено на отечественное оборудование, включая стенды для стыковки.