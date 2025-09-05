Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бензин в Красноярске продолжает дорожать: цены выросли на 3 рубля за литр

Жители Красноярска столкнулись с очередным подорожанием бензина на городских автозаправках.

Жители Красноярска столкнулись с очередным подорожанием бензина на городских автозаправках. За последние две недели стоимость топлива выросла в среднем на 3 рубля за литр.

Согласно мониторингу цен, опубликованному Telegram-каналом «Борус. Люди», наибольший рост зафиксирован на АЗС «Регион24»:

АИ-95 подорожал с 63,5 до 66,5 рублей за литр.

АИ-92 вырос в цене с 59,9 до 62,5 рублей за литр.

На заправках «25 часов» цены остаются более низкими:

АИ-95 — 63,5 рубля за литр.

АИ-92 — 59,9 рубля за литр.

Самые доступные цены сохраняются на АЗС «Роснефть»:

АИ-95 — 61,1 рубль за литр.

АИ-92 — 57,45 рубля за литр.

Эксперты связывают рост цен с сезонным фактором, увеличением спроса на топливо после летнего сезона и общероссийской тенденцией подорожания нефтепродуктов. Аналитики прогнозируют, что цена на бензин может продолжить рост в осенние месяцы.

Для красноярских автовладельцев это уже второе заметное подорожание за последний месяц. Многие водители пересматривают свои маршруты и привычки вождения, чтобы сократить расходы на топливо.