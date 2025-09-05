Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске обошлось в 3,7 млрд рублей

Эту цифру назвали во время церемонии ее торжественного открытия в пятницу, 5 сентября, пишет издание Сиб.фм.
«На сегодняшний день стоимость объекта составляет, по крайней мере по официальным бумагам, три миллиарда семьсот миллионов восемьдесят семь тысяч рублей», — заявил Алексей Николаев, представитель команды заказчика строительства станции.
Такой дорогой инфраструктурный проект, по его словам, тем не менее, в ближайшие годы окупит себя и поможет столице Сибири в дальнейшем развитии ее транспортной инфраструктуры.