Первые резиденты появятся в индустриальном парке «Самара» в 2026 году

К индустриальному парку подведут коммуникации и построят дороги, для этого задействуют региональное финансирование. Здесь планируют развивать ювелирную, электронную, приборостроительную, строительную и пищевую промышленность, создать свыше 3000 новых рабочих мест. Парк будут строить в течение пяти лет.