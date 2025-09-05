Ричмонд
Первые резиденты появятся в индустриальном парке «Самара» в 2026 году

Стало известно, когда начнет работать новый индустриальный парк в Самаре.

Источник: администрация Самары

В Самаре прошло совещание по вопросам строительства нового индустриального парка. Напомним, что он будет располагаться возле поселка Козелки Красноглинского района. Для этого выделят земельный участок более 200 гектаров.

— Первых резидентов в нашем новом индустриальном парке ждем уже в следующем году, — заявил глава Самары Иван Носков.

Власти сейчас проводят переговоры с потенциальными партнерами, которые заинтересованы в этом проекте.

К индустриальному парку подведут коммуникации и построят дороги, для этого задействуют региональное финансирование. Здесь планируют развивать ювелирную, электронную, приборостроительную, строительную и пищевую промышленность, создать свыше 3000 новых рабочих мест. Парк будут строить в течение пяти лет.