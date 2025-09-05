Стало известно, почему подорожал бензин в Красноярске

Стало известно, почему дорожает бензин в Красноярске. Об этом пишет издание «Проспект Мира».
В сети АЗС КНП журналистам прокомментировали, с чем связан рост цен на бензин в Красноярске.
«Топливо дорожает из-за роста стоимости на бирже, где закупаются нефтепродукты», — коротко пояснили представители сети АЗС.
Эксперты отмечают, что цены продолжат расти до конца сентября, после чего ситуация стабилизируется.
Добавим, что красноярцы обратили внимание на увеличение цен на бензин в красноярских заправочных станциях.
Так, АИ-95 в сети «Регион24» за неделю вырос в цене с 63,5 до 64,9 рубля за литр, а АИ-92 поднялся в стоимости с 59,9 до 61,5 рубля за литр.