Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, почему подорожал бензин в Красноярске

Названа основная причина роста цен на топливо.

Стало известно, почему дорожает бензин в Красноярске. Об этом пишет издание «Проспект Мира».

В сети АЗС КНП журналистам прокомментировали, с чем связан рост цен на бензин в Красноярске.

«Топливо дорожает из-за роста стоимости на бирже, где закупаются нефтепродукты», — коротко пояснили представители сети АЗС.

Эксперты отмечают, что цены продолжат расти до конца сентября, после чего ситуация стабилизируется.

Добавим, что красноярцы обратили внимание на увеличение цен на бензин в красноярских заправочных станциях.

Так, АИ-95 в сети «Регион24» за неделю вырос в цене с 63,5 до 64,9 рубля за литр, а АИ-92 поднялся в стоимости с 59,9 до 61,5 рубля за литр.