Угольные котельные будут «душить» калининградцев еще 5 лет

Угольные котельные в Калининграде смогут полностью заменить только через 5 лет.

Источник: архив МК в Калининграде

Сейчас в городе действует 23 таких объекта.

В комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» представители администрации города в ответ на жалобы жителей ответили, что сейчас администрация прорабатывает вопрос вывода из эксплуатации котельной на Маршала Новикова, однако и эти работы смогут провести не ранее 2026 года.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что новую котельную на Киевской улице начнут строить в сентябре 2025 года. Ввод в эксплуатацию запланирован в следующем году. Максимальная мощность проектируемой котельной составит 12,243 Гкал/ч. Она будет работать в автоматизированном режиме.