Угольные котельные будут «душить» калининградцев еще 5 лет

В комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» представители администрации города в ответ на жалобы жителей ответили, что сейчас администрация прорабатывает вопрос вывода из эксплуатации котельной на Маршала Новикова, однако и эти работы смогут провести не ранее 2026 года.