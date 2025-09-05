Угольные котельные будут «душить» калининградцев еще 5 лет

Сейчас в городе действует 23 таких объекта.
В комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» представители администрации города в ответ на жалобы жителей ответили, что сейчас администрация прорабатывает вопрос вывода из эксплуатации котельной на Маршала Новикова, однако и эти работы смогут провести не ранее 2026 года.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что новую котельную на Киевской улице начнут строить в сентябре 2025 года. Ввод в эксплуатацию запланирован в следующем году. Максимальная мощность проектируемой котельной составит 12,243 Гкал/ч. Она будет работать в автоматизированном режиме.