Трамвайную ветку и образовательный центр возведут в Заречном микрорайоне

Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Площадь застраиваемой территории составляет 50 гектаров. Здесь планируют возвести жилье площадью более 500 тысяч квадратных метров. Кроме этого будут два встроенных детсада и один отдельно стоящий.
Между улицами Готвальда и Машинистов должен появиться детский образовательный центр. По улице Героев России возведут трамвайную ветку длиной 1,7 километра.
«МК-Урал» ранее писал, что Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территорий для строительства новой трамвайной ветки.
Трамвайная линия будет пролегать от кольца на улице Юлиуса Фучика до микрорайона Новокольцовский. Предполагается, что она соединит 6 микрорайонов города.