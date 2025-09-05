Ричмонд
Трамвайную ветку и образовательный центр возведут в Заречном микрорайоне

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал проект планировки территории микрорайона Заречный (район улиц Челюскинцев, Героев России, Климовской, Беринга и переулка Производственного).

Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Площадь застраиваемой территории составляет 50 гектаров. Здесь планируют возвести жилье площадью более 500 тысяч квадратных метров. Кроме этого будут два встроенных детсада и один отдельно стоящий.

Между улицами Готвальда и Машинистов должен появиться детский образовательный центр. По улице Героев России возведут трамвайную ветку длиной 1,7 километра.

«МК-Урал» ранее писал, что Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территорий для строительства новой трамвайной ветки.

Трамвайная линия будет пролегать от кольца на улице Юлиуса Фучика до микрорайона Новокольцовский. Предполагается, что она соединит 6 микрорайонов города.