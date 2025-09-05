Ричмонд
Доллар в Беларуси резко рванул вверх и стал дороже 3 рублей — впервые за месяц

В пятницу, 5 сентября, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) доллар внезапно вырос на 0,33%, преодолев психологическую отметку в 3 рубля.

Более того, это максимальный курс «американца» за месяц и одну неделю. Последний раз подобная ситуация наблюдалась 29 июля.

Так, на выходные, 6—7 сентября, Национальный банк Беларуси установил следующие курсы валют:

1 доллар США — 3,0094 рубля (+0,33%); 1 евро — 3,5173 рубля (+0,47%); 100 российских рублей — 3,6955 рубля (+0,01%); 10 китайских юаней — 4,2011 рубля (+0,49%); 10 польских злотых — 8,2680 рубля (+0,92%).

ЗВР Беларуси впервые превысили 12 млрд долларов

К слову, ранее Национальный банк Беларуси сообщил, что, согласно предварительным данным, золотовалютные резервы (ЗВР) страны вышли на новый исторический максимум. Так, по состоянию на 1 сентября они преодолели отметку в 12 млрд долларов. За август текущего года ЗВР выросли на 471,4 млн долларов, что составляет 3,9%.

Если быть предельно точными, то, по данным Нацбанка, золотовалютные резервы Беларуси сейчас оцениваются в 12,413 млрд долларов. С начала года они выросли почти на 3,5 млрд долларов, то есть почти на 40%. Такой прирост был обеспечен в равной степени увеличением резервных активов в иностранной валюте и объёма монетарного золота:

резервные активы в иностранной валюте прибавили 251,8 млн долларов — с 4,817 до 5,069 млрд долларов; монетарное золото — плюс 225,1 млн долларов — с 5,7 до 5,9 млрд долларов.