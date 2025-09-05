Ричмонд
Территорию будущего аэропорта Омск-Фёдоровка расширили для строительства

Планируется расширение ВПП, строительство современного терминала и благоустройство прилегающей территории.

Источник: предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Омской области

Министерство строительства Омской области сообщило, что утверждена проектная документация по планировке территории, где разместят новый аэропорт «Омск-Фёдоровка».

Проект предусматривает увеличение взлётно-посадочных полос, что позволит аэропорту принимать более современные и крупногабаритные самолёты. Кроме того, планируется строительство современного терминала для удобства пассажиров, обновление инженерных коммуникаций для стабильного функционирования объекта и комплексное благоустройство прилегающих площадей.

«Подготовка проектов планировки и межевания территории стала важным этапом на пути к созданию аэропорта мирового уровня», — подчеркнули в ведомстве.

Необходимая документация уже размещена в Государственной информационной системе градостроительной деятельности.

Напомним, что стартовал снос зданий аэропорта «Омск-Фёдоровка», возведённых ещё в 80-е годы прошлого века. Сейчас специалисты приводят территорию в порядок под будущее строительство: работы по возведению нового комплекса запланированы на следующий год.