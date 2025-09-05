Территорию будущего аэропорта Омск-Фёдоровка расширили для строительства

Напомним, что стартовал снос зданий аэропорта «Омск-Фёдоровка», возведённых ещё в 80-е годы прошлого века. Сейчас специалисты приводят территорию в порядок под будущее строительство: работы по возведению нового комплекса запланированы на следующий год.