Цены на уголь снова выросли в Казахстане

Разница в стоимости угля по регионам также поражает. Если в Павлодаре тонну топлива в апреле можно было приобрести за 15,8 тыс. тенге, то в Алматы — уже за 19 тыс., а в Конаеве — до 22 тыс. тенге. Даже в близких к местам добычи Семее и Усть-Каменогорске цены держатся на уровне 16−17,5 тыс., а в отдалённых сёлах Восточного Казахстана уголь обходится в 23 тыс. и выше — без учёта доставки. Акиматы предупреждают: ближе к зиме возможен ещё один скачок цен.