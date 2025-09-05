В Минске появился Центр управления и связи БПЛА

Программу осваивают в течение недели.
В выпускниках Центра заинтересованы представители как военной сферы, так и реального сектора экономики. Дроны активно применяются в сельском хозяйстве, метеорологии. При этом важно не только использовать технологии, но и развить направление за счет систем видеоаналитики и искусственного интеллекта.
