Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске появился Центр управления и связи БПЛА

В Минске открыт центр управления и связи беспилотными аппаратами. Площадкой для изучения новых технологий стала Академии связи. Спецподготовка на добровольной основе.

Источник: ОНТ

Программу осваивают в течение недели.

В выпускниках Центра заинтересованы представители как военной сферы, так и реального сектора экономики. Дроны активно применяются в сельском хозяйстве, метеорологии. При этом важно не только использовать технологии, но и развить направление за счет систем видеоаналитики и искусственного интеллекта.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше