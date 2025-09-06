Ричмонд
200-миллиардный завод-гигант планируют ввести в строй в Волгограде

В 2025 году будет запущено производство холоднокатанного нержавеющего проката, в 2026-м должно быть открыть горячекатанное производство.

Источник: Администрация Волгоградской области

Мощный центр по производству нержавеющих и специальных сталей будет построен в Волгограде.

Первую очередь комплекса планируется ввести в строй уже в 2025 году, заявил на встрече с участниками фестиваля #ТриЧетыре глава волгоградского региона Андрей Бочаров.

«Я верил и знал, что у нас получится реализовать мечту многих поколений промышленников о создании на территории региона центра компетенции по нержавеющим и специальным сталям», — сказал губернатор.

Глава региона назвал сроки: в 2025 году будет запущено производство холоднокатанного нержавеющего проката. В 2026-м должно быть открыть горячекатанное производство.

«В 2027-м — начале 2028 года мы планируем завершить реализацию этого проекта с общим объемом вложений порядка 200 млрд рублей. Это базовый проект для всей России, который обеспечит суверенитет страны и даст возможность молодежи применить себя», — подчеркнул Бочаров.