200-миллиардный завод-гигант планируют ввести в строй в Волгограде

Мощный центр по производству нержавеющих и специальных сталей будет построен в Волгограде.
Первую очередь комплекса планируется ввести в строй уже в 2025 году, заявил на встрече с участниками фестиваля #ТриЧетыре глава волгоградского региона Андрей Бочаров.
«Я верил и знал, что у нас получится реализовать мечту многих поколений промышленников о создании на территории региона центра компетенции по нержавеющим и специальным сталям», — сказал губернатор.
Глава региона назвал сроки: в 2025 году будет запущено производство холоднокатанного нержавеющего проката. В 2026-м должно быть открыть горячекатанное производство.
«В 2027-м — начале 2028 года мы планируем завершить реализацию этого проекта с общим объемом вложений порядка 200 млрд рублей. Это базовый проект для всей России, который обеспечит суверенитет страны и даст возможность молодежи применить себя», — подчеркнул Бочаров.