Утверждена схема теплоснабжения Нижнего Новгорода на 2026 год

Министерство энергетики Российской Федерации утвердило актуализированную схему теплоснабжения Нижнего Новгорода на 2026 год.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации. Согласно предоставленной информации, схема теплоснабжения представляет собой предпроектный документ, который определяет направления развития системы теплоснабжения города. Она учитывает требования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также основывается на документах территориального планирования, утверждённых в рамках градостроительного законодательства.

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин отметил, что такие схемы разрабатываются на срок не менее 15 лет и подлежат ежегодной актуализации.

По его словам, цель документа — обеспечить надёжное, качественное и экономически эффективное теплоснабжение как для населения, так и для промышленных потребителей. Проект схемы на 2026 год был представлен на заседании комиссии Министерства энергетики РФ. В обсуждении участвовали представители администрации, ресурсоснабжающих организаций и разработчики документа.

По итогам заседания схема была утверждена приказом Минэнерго № 195тд. Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде отопительный сезон может начаться раньше обычного. С 2 сентября начались пробные топки, которые продлятся до 10 сентября.