Утверждена схема теплоснабжения Нижнего Новгорода на 2026 год

По его словам, цель документа — обеспечить надёжное, качественное и экономически эффективное теплоснабжение как для населения, так и для промышленных потребителей. Проект схемы на 2026 год был представлен на заседании комиссии Министерства энергетики РФ. В обсуждении участвовали представители администрации, ресурсоснабжающих организаций и разработчики документа.