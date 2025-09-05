Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюменская область готова к отопительному сезону

Тюменская область демонстрирует высокий уровень готовности к предстоящей зиме. По состоянию на 1 сентября 2025 года готовность ключевых объектов коммунальной инфраструктуры превышает 94%. Котельные подготовлены на 98,6%, а тепловые сети — на 99,5%

Источник: Комсомольская правда

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025−2026 годов в регионе необходимо было привести в порядок 1336 котельных и более 27,5 тысяч километров тепловых сетей. Работы выполнены практически в полном объеме. Особое внимание было уделено модернизации сетей.

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев сообщил, что первоначальный план по замене 25 км тепловых сетей был значительно перевыполнен: «По итогам подготовительного сезона, с учетом выявления слабых участков, мы увеличили эту цифру почти на 4 км. То есть порядка 29 км ветхих тепловых сетей заменены на новые. Это серьёзный вклад в снижение аварийности и сведения к минимуму неприятных отключений».

К началу сентября готовность жилого фонда достигла 94,1%, при этом у обслуживающих организаций остается еще 10 дней для завершения всех подготовительных работ в 14 237 многоквартирных домах региона.

Энергетики обеспечили надежную топливную базу для бесперебойной работы в зимний период — на ТЭЦ и котельных созданы сверхнормативные запасы твердого и жидкого топлива. Особое внимание уделено подготовке персонала: предприятия электроэнергетики провели более 500 специальных учений, где отрабатывались действия по ликвидации аварийных ситуаций и оперативному ремонту оборудования.