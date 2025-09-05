Тюменская область готова к отопительному сезону

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025−2026 годов в регионе необходимо было привести в порядок 1336 котельных и более 27,5 тысяч километров тепловых сетей. Работы выполнены практически в полном объеме. Особое внимание было уделено модернизации сетей.
Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев сообщил, что первоначальный план по замене 25 км тепловых сетей был значительно перевыполнен: «По итогам подготовительного сезона, с учетом выявления слабых участков, мы увеличили эту цифру почти на 4 км. То есть порядка 29 км ветхих тепловых сетей заменены на новые. Это серьёзный вклад в снижение аварийности и сведения к минимуму неприятных отключений».
К началу сентября готовность жилого фонда достигла 94,1%, при этом у обслуживающих организаций остается еще 10 дней для завершения всех подготовительных работ в 14 237 многоквартирных домах региона.
Энергетики обеспечили надежную топливную базу для бесперебойной работы в зимний период — на ТЭЦ и котельных созданы сверхнормативные запасы твердого и жидкого топлива. Особое внимание уделено подготовке персонала: предприятия электроэнергетики провели более 500 специальных учений, где отрабатывались действия по ликвидации аварийных ситуаций и оперативному ремонту оборудования.