Тюменская область готова к отопительному сезону

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев сообщил, что первоначальный план по замене 25 км тепловых сетей был значительно перевыполнен: «По итогам подготовительного сезона, с учетом выявления слабых участков, мы увеличили эту цифру почти на 4 км. То есть порядка 29 км ветхих тепловых сетей заменены на новые. Это серьёзный вклад в снижение аварийности и сведения к минимуму неприятных отключений».