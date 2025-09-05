Россельхознадзор опроверг слухи о поставке российских куриных яиц в США

В пятницу 5 сентября по российским социальным сетям и СМИ разошлись публикации о, якобы, поставках куриных яиц из РФ в США из-за их дефицита у американцев. Однако, к сожалению, новость оказалась фейком. Как сообщили в Россельхознадзоре «Интерфаксу» — никаких подобных поставок из России не осуществлялось.
«Никакие поставки яиц из России в США не осуществлялись», — сообщили журналистам в ведомстве.
Более того, на территории Российской Федерации, как указали в Россельхознадзоре, нет ни одного предприятия, которое было бы аттестовано и уполномочено осуществлять подобные поставки. Чтобы получать такую аттестацию — предприятие должно пройти многочисленные проверки, сдать лабораторные анализы своей продукции, включая обследования в лабораториях по системе «ВетИС». Пройти мимо Россельхознадзора какие-либо куриные яйца в США попросту не могли.
Ранее KP.RU сообщил, что США до сих пор критически зависят от поставок российского ядерного топлива.