Россельхознадзор опроверг слухи о поставке российских куриных яиц в США

Более того, на территории Российской Федерации, как указали в Россельхознадзоре, нет ни одного предприятия, которое было бы аттестовано и уполномочено осуществлять подобные поставки. Чтобы получать такую аттестацию — предприятие должно пройти многочисленные проверки, сдать лабораторные анализы своей продукции, включая обследования в лабораториях по системе «ВетИС». Пройти мимо Россельхознадзора какие-либо куриные яйца в США попросту не могли.