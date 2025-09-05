Председатель концерна «Белнефтехим»: модернизация НПЗ позволила выйти на производство топлива с высоким октановым числом

«В 2023 году мы завершили крупную модернизацию НПЗ, которая позволила нам выйти на моторное топливо с октановым числом в бензинах 95 и выше. Сегодня на заправках есть собственный бензин 98-й и 100-й. Автомобили становятся более мощные, используются турбированные двигатели внутреннего сгорания. По статистике, в этом году и в предыдушем был заметен рост потребления бензина с октановым числом 95», — рассказал Илья Икан.