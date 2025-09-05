Председатель концерна «Белнефтехим»: модернизация НПЗ позволила выйти на производство топлива с высоким октановым числом

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизация НПЗ позволила выйти на производство моторного топлива с октановым числом в бензинах 95 и выше. Об этом рассказал председатель концерна «Белнефтехим» Илья Икан накануне профессионального праздника — Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в интервью на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава концерна «Белнефтехим» рассказал, от чего зависит цена на топливо и как удается не допустить ее резкого роста.
Говоря о развитии авторынка республики и увеличении количества автомобилей, председатель концерна «Белнефтехим», отметил, что отрасль была готова к такому росту.
«В 2023 году мы завершили крупную модернизацию НПЗ, которая позволила нам выйти на моторное топливо с октановым числом в бензинах 95 и выше. Сегодня на заправках есть собственный бензин 98-й и 100-й. Автомобили становятся более мощные, используются турбированные двигатели внутреннего сгорания. По статистике, в этом году и в предыдушем был заметен рост потребления бензина с октановым числом 95», — рассказал Илья Икан.
Нефтепереработчики, по его словам, качественно и с запасом обеспечивают любые потребности потребителей и в любых объемах. -0-